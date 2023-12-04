Turistik kasabada 7 ceset bulundu

Kolombiya'nın turistik kasabası Santa Fe de Antioquia'da 7 ceset bulundu.

KAYNAK: AA
Turistik kasabada 7 ceset bulundu

Antioquia yönetim bölgesine bağlı kasabadaki kırsal alanda çok sayıda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde basına açıklamalarda bulunan Polis Müdürü William Daniel Melo, tamamında işkence izleri bulunan cesetlerin incelenmek üzere adli tıp merkezine kaldırıldığını söyledi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, cinayetlerden Clan del Golfo çetesinin sorumlu tutulduğu ve bölgede yasa dışı altın ticareti nedeniyle çeteler arasında çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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