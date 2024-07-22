Turizmcilerden akla ziyan savunma. Bodrum pahalı değilmiş

Türkiye’nin turizm cennetleri son senelerde özellikle yerli turist için tam bir bataklık oldu. Nedeni ise yüksek fiyatlar.

2 nar suyuna 1200 lira para isteyenler, dondurma ve lahmacuna 1000 TL fiyat belirleyenler… Derken bunun gibi onlarca şey tatil hayallerini suya düşürüyor.

Konuya ilişkin açıklamayı geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptı.

Mandalinci, lahmacun ile Bodrum’u özdeşleştirip Bodrum’da pahalılık algısı vurmaya çalıştıklarını söyledi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de buna yakın bir açıklama yapmıştı.

Dengiz, fahiş fiyatlardan dolayı Bodrum’da otellerin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Dengiz, doluluk oranlarının bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini, ayrıca dönem de önemli olduğunu belirtti.

“BODRUM BATARSA TÜRKİYE BATAR”

Dengiz, otellerin tam yaz sezonu öncesi yani diğer üç aya oranla ucuz olan Mayısta dolu olduğunu, yine aynı şekilde asıl sezon sonrası Eylül ayında da dolu olmasını beklediklerini kaydetti.

Dengiz, “Pandemiden bugüne aralıklarla otellerde boşluklar oluşuyor. İlk kez olmuş gibi lanse ediliyor, tuhaf. Sanki Bodrum’daki otelcilerin batmasını isteyen bir kesim var. Türkiye’de en çok vergi veren illerin başında Muğla geliyor. Bodrum batarsa Türkiye batar” ifadelerini kullandı.

“TATİLE GELMEMİŞLER YORUM YAPIYORLAR”

‘Bodrum pahalı’ yorumlarına da değinen Dengiz, tatile gelmemişler ama sosyal medya üzerinden yorum yapıldığını söyleyerek, Bodrum’un pahalı olmadığını belirtti.

Dengiz, her kademe fiyatın olduğunu, 30-50 yıllık işletmelerin bulunduğunu ve Doğru fiyat uygulamasa ayakta kalamayacaklarını söyledi.

Kendi işletmemde lahmacunun 180 lira olduğunu söyleyen Dengiz, Bodrum’un en uygun bölgesinde olduğunu ve 180 TL’lik ürüne 1.500 TL isteyemeyeceğini belirtti.

YUNANSİTAN’LA KIYASLANDI

Türk vatandaşlarının Yunan adalarına akınını da eleştiren Dengiz, Yunan adalarına vizesiz uygulama ilk defa olmadığını 2015’te de aynı durumun yaşandığını söyledi.

Dengiz, Schengen bölgesi olduğu için Yunan adalarına gidip Yunanistan’dan daha kolay vize almak isteyenler de bu yola başvurulduğunu, mutfak kültürünün de benzediği için, vatandaşın yöneldiğini söyledi.

Dengiz, Türkiye’de yerli ve yabancı turistler erken rezervasyonla yüzde 20-30 arasında indirim alabiliyor. Bu nedenle en çok tercih edilen ülke Türkiye olmuştu. Bu da ülkemizin tercih edilmesine sebep olmuştu. Yunanistan geride kalınca kapıda vize başlattı. Türkiye hizmet ve kalitede dünyadaki en iyi ülkeler arasında” dedi.