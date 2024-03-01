Türk ambalaj devi iflasın pençesinde. 40 yıllık firmada çalışanların işsiz kalması an meselesi

Türkiye’nin ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Yılca Ambalaj Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 40 yıllık bir geçmişe sahip ve sektörün önde gelen firmalarından biridir. Ancak küresel ekonomik kriz ve nakit akışındaki zayıflama, şirketi olumsuz etkilemiş ve ürün satışlarının düşmesiyle birleşince sıkıntıya yol açtı.

BİRÇOK ÜRÜN SATIYORDU

40 yıllık dev şirket Yılca Ambalaj konkordato ilan etti. 1984 yılında Cafer Yıldız tarafından kurulan şirket jelatinli kürdan, kağıtlı kürdan, tahta karıştırıcı, koli bantları, şeffaf servis eldiveni, pipetler, bambu çöp şiş, bambu Adana şiş, karton bardak, manav rulosu, kilitli torbalar ve muayene eldiveni gibi birçok ürün satıyordu.

2023 yılının Kasım ayında 3 ay geçici mühlet kararı verilen Yılca Ambalaj için mahkeme, bu süreyi 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay daha uzattı. Şirketin çalışanları için ise işsizlik riski artmış durumda.