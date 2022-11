﻿Türk askerine Sniper tuzağı mı?..

"Orta Doğu kanlı bir kuyu, herkes bir taş atıyor" şeklindeki saptamayı sadece sınırlarımızın yanı başındaki ülkeler için değil, bir dönem her tür terörün cirit attığı Güneydoğu için kullanmak da hiç abartı olmaz...

Çünkü bu ülkeye ne bela geldiyse Orta Doğu ve orada üslenen emperyal tezgahtan geldi...

Artık Orta Doğu'nun içi de, yanı başı da, sınırlarımız da karanlık ve de kanlı bir kuyudan ibaret...

Oysa şu Orta Doğu'da son 30 yıldır yaşananlar Amerika, Avrupa ya da bir başka coğrafyada olsaydı hiç kuşkusuz 3. Dünya Savaşı çıkardı...

Baksanıza; Irak'tan sonra Libya ve daha sonra Suriye üzerinden Türkiye'de de karabasana dönüşen karanlık tuzak, kirli bir sisin buhranında, her an ve her açıdan taarruz etmekten geri durmuyor...

Ancak başta petrol olmak üzere, yeraltı kaynaklarının yağmalanması değil Orta Doğu'daki kan savaşının tek sebebi...

Bölgedeki karanlı kuyu, emperyalizmin çıkar kavgası ve ileri karakol kurma çabalarını da iyice yoğunlaştırırken, kukla haline gelen çadır devletler, kendi hegemonyaları sürsün diye başlarını kuma gömüyor ve kendi topraklarındaki sinsi tuzakları bile ısrarla görmezden geliyor...

Oysa böl-parçala-yönet stratejisine bizzat kurbanların sessiz kalması, sadece Orta Doğu'yu sosyo ekonomik ve politik açıdan tüketmiyor, sınırlara en yakın Türkiye gibi ülkeleri de her açıdan kaosta tutuyor...

IŞİD, PKK ve gafiller!!!

Amerika'nın bölgedeki hakimiyet kavgası, Rusya ile birlikte bölgeyi paylaşma çabaları Irak ve Libya'dan sonra Suriye'yi iyice tüketirken, Türkiye'nin bölgeye yapacağı kara harekatı en çok emperyal tezgahın sahiplerini ürkütüyor...

Örneğin; Beyaz Saray ulusal güvenlik direktörü John Kirby, sadece ABD askerlerinin değil, PKK/ PYD güçlerinin de kara harekatını kapsayacak alanın çevresinde "devriye sayısını azalttığını" söylemiş!..

Kirby'e bir gazeteci çıkıp da, "sizin Suriye'de ne işiniz var, PKK/YPG militanlarının eğitiminin tek nedeni gerçekten IŞID'le mücadele mi" diye sormayınca, kendisi daha da ileri gitmiş ve ABD'lilerin can güvenliği için Türkiye'yi dikkatli olması konusunda uyarmış!..

Jonh Kirby'nin "PYD güçlerine her türlü yardımı yapıyoruz" şeklindeki açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gösteren kanıtlar da her gün medyaya yansıyor...

Bu kanıtlar sadece PKK ile onları eğiten ABD'lilerin ne kadar samimi olduğunu gösteren, birlikte halay çekme görüntülerinin medyaya yansımasından ibaret değil...

ABD askerlerinin bölgedeki PYD güçlerine kan ve plazma yardımı yapıldığını gösteren Twitter paylaşımları da işbirliğinin boyutlarını yeterince anlatıyor!..

Bu arada Türkiye'nin kara harekatı hazırlığı sadece Suriye içerisinde egemenlik kurmaya çalışanları değil, yurt içindeki bazı kesimleri de rahatsız ediyor...

Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet almış başını gidiyor vesselam...

HDP'nin "PKK operasyonları dursun" şeklindeki tepkileri, üslendikleri görev ve örgütle ilişkileri açısından doğal da, Kandil-İmralı güzellemesi yapanlarla muhalefet içindeki kriptolara ne demeli?..

Baksanıza, emekli askerinden muhalefet milletvekiline kadar bir sürü gafil de panik yaşıyor!..

Açılımını bile bilmedikleri PYD'nin, terör örgütünün Suriye kolu olduğundan habersizmiş gibi, "sınırlarımızın yanı başında IŞİD olacağına PYD olsun" şeklinde gaflet ve ihanet sergileyen emekli paşalar ve muhalefet vekillerinin belediye beslemesi (sözde muhalefet kanallarında) zırvalamasına zemin hazırlanması, "düşmanımın düşmanı dostumdur" zavallılığının bir başka boyutu...

Şehitler ve keskin nişancı kuşkusu!!!

Evet; devlet Suriye'de 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru kurulmasını da içeren kara harekatı hazırlığını sürdürürken ve sadece dıştaki değil, içteki ihanet de büyürken, Türkiye son bir haftada Suriye sınırındaki Pençe-Kılıç Operasyonu'nda 7 şehit verdi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin henüz kara harekatına başlamadığı ve PKK ile çatışmaya girmediği dönemde nasıl oldu da 7 şehit verildi acaba?..

Bölgeden gelen haberler ürkütücü olduğu kadar düşündürücü!!!

Her zamanki gibi yapılan açıklamada "taciz ateşi" deniliyor da, acaba uzaktan keskin nişancılar tarafından mı vuruldu askerler?..

PKK içerisinde bir dönem "fedailer taburu" adı altında intihar saldırganları gibi keskin nişancılar da eğitilmişken, TSK'nın teyakkuz halinde olduğu sınır bölgesinde, ardı ardına "uzaktan açılan ateşlerle" şehitler verilmesi "keskin nişancılar mı vurdu, onları kim eğitti" sorusunu da ortaya çıkardı...

Peki; ABD askerlerinin üç yıldır ordulaştırmaya çalıştığı PYD/ YPG militanları, muharebe, helikopter, tank ve istihbarat eğitiminin yanı sıra, Sniper eğitiminden de mi geçirildi acaba?..

Bu sorunun yanıtı, sadece 130 bin militanla ifade edilen PKK'lı grubun ordulaştırılmasındaki tehdidin nasıl büyüdüğünü ortaya çıkartmayacak, aynı zamanda "Türk askerleri artık keskin nişancı saldırılarıyla mı şehit ediliyor" kuşkusuna da açıklık getirecek...