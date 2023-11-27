Türk denizcilerin olduğu gemi ABD tarafından kurtarıldı. Korsanlar tarafından kaçırılmıştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Aden Körfezi’nde kaçırılan, içinde Türk denizcilerinde olduğu "M/V Central Park"a ait ticari geminin 15 saat sonra sonrasında kurtarıldığını bildirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk denizcilerin olduğu gemi ABD tarafından kurtarıldı. Korsanlar tarafından kaçırılmıştı

Alain Türkçe’nin haberine göre, CENTCOM'un X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "M/V Central Park" isimli ticari geminin, korsanlıkla mücadelede görevli güçlerden yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

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ABD DONANMASI MÜDAHALE ETTİ

ABD Donanması'na ait "USS Mason (DDG 87)" adlı destroyer, gelen yardım çağrısına yanıt verdi. Açıklamada, destroyerin geminin serbest bırakılmasını talep ettiği ve bu sırada 5 silahlı şahsın küçük bir tekneyle kaçmaya çalıştığı ifade edildi. Bu kişilerin USS Mason destroyer tarafından yakalandığı bildirildi. Açıklamada, Central Park gemisi ve mürettebatının güvenli olduğu belirtildi.

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YEMEN'DEN BALİSTİK FÜZE

Yemen'deki Husilerin kontrolünde olan bölgelerden USS Mason ve Central Park gemilerinin olduğu yöne 2 balistik füze ateşlendiği, bu füzelerin gemilerden 10 mil uzaklıkta Aden Körfezi'ne düştüğü açıklandı.

CENTRAL PARK GEMİSİNE YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİ

İstihbarat şirketi Ambrey, Zodiac şirketi tarafından işletilen ve İsrail bağlantılı "Central Park" adlı tankerin, Aden açıklarında kimliği belirsiz saldırganlar tarafından kaçırılmaya çalışıldığı bilgisini paylaşmıştı.

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