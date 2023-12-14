Türk devi Alman şirketini satın aldı

Jant üretimi yapan Alman BBS şirketi, Eylül 2023 tarihinde dördüncü kez iflas başvurusunda bulundu ve bir kez daha el değiştirdi. İş Holding’e bağlı ISH Management Services GmbH tarafından satın alınan BBS’nin, Almanya’nın en kökü jant üreticilerinden olduğu ve birçok başarısının olduğu biliniyor.

Yapılan basın açıklamasında, BBS şirketinin yeni sahibi olan İlkem Şahin hedeflerini; hâlihazırda bütün işleri korumak, beş yıl içinde önemli yatırımlar yapmak ve ticari faaliyetleri Schiltach ve Herbolzheim'da sürdürmek olarak açıkladı.

BBS birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor ve birinci sınıf otomobiller için yapılan yüksek kalitede jant üreticisi olarak yerini koruyordu. İki fabrikada, düşük basınçlı döküm olarak bilinen işlemi kullanarak alüminyum jantlar üretiyordu. İlkem Şahin, BBS’nin geleneğini koruyarak maddi istikrarı sürdürmeyi amaçladığını iletti. Şahin açıklamasında, “BBS'ye bu heyecan verici yeni dönemde liderlik etmek bir onurdur. Odak noktası, BBS'yi karakterize eden olağanüstü kalite ve işçiliği korurken sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek olacak." ifadelerine yer verdi ve BBS’ye sağladıkları katkılar sebebiyle, KW Automotive patronu KlausWohlfahrt’a teşekkürlerini iletti.

Alman devi BBS şirketi, 1970 yılında HeinrichBaumgartner, KlausBrand ve AloisSchmid tarafından kurulmuştu ve BBS ismi kurucu kişilerin soyisimlerinin ilk harflerini simgeliyordu. Yaptığı yüksek kalite alüminyum jantlarla kısa sürede adını duyuran BBS, Essen Otomobil Fuarı’nın destek verdiği World Wheel Ödülü'nü ve Dünya Jant Ödülü’nü iki defa kazanmıştı.