152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi. Bütün hisselerini satıp gitti

Kaynak: Haber Merkezi
152 yıllık Alman devi de Türkiye'den çekildi. Bütün hisselerini satıp gitti
Mannessmann, Borusan’la ortaklığını sona erdirdi. Bu kez başka bir Alman sanayi devi, Türkiye’den çekildi. 152 yıllık Alman devi Wuppermann, Galma Metal’deki paylarını sattı ve Türkiye’deki üretimi son buldu.

PatronlarDunyasi.com'dan Gökmen Mert KURAL'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Türk metal sanayisinde bir Alman devi daha Türkiye’deki üretimini bitirme kararı aldı.

2023 yılının Ağustos ayında Türkiye’deki en önemli çelik şirketlerinden Borusan ile ortaklığını sona erdiren Mannessmann’ın bu kez de 152 yıllık metal şirketi Wuppermann da Türk şirketle yollarını ayırdığı belirtildi.

6 AY ARAYLA...

2013’te Galva Metal’in yüzde 35’ini alarak Türk ağır sanayisine giren Wuppermann, hisselerini ortağına geri sattı ve Türkiye’de üretim yapmayı bıraktı.

6 ay arayla iki Alman metal devi, Türkiye’deki ortaklıklarını sonlandırdı.

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9 AVRUPA ÜLKESİNDE FAALİYETİ VAR

Merkezi Leverkusen'de bulunan Wuppermann AG’nin üretim alanı yassı ürünler, borular ve çeşitli çelik ve sac işleri olarak tanımlanıyor.

1872’de Theodor Wuppermann tarafından kurulan ve 1888’de ilk kez şerit demir üreten şirket, yılda 500 bin tonun üzerinde çelik işleme kapasitesine sahip olması ile biliniyor. 100 milyon Euro'luk yatırımla Macaristan tesisini kuran şirket, 152 yıldır Wuppermann ailesince yönetiliyor.

Alman şirket, 9 Avrupa ülkesinde 3 holdinge ve 16 yan kuruluşa sahiptir.

Hollanda’da Wuppermann Staal Nederland BV,
Macaristan’da Wuppermann Hungary Kft.,
Avusturya'da Wuppermann Austria GmbH,
Polonya’da Wuppermann Polska adıyla üretim tesisleri bulunuyor.

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