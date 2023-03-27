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Türk Dil Kurumuna göre lansman ne demek? TDK lansman ne anlama geliyor?

Günlük hayatta sıkça kullanılan kelimelerden biri olan lansman Fransızca kökenlidir. Lansman kelimesi her türlü iş ve sektörle ilgili tanıtım anlamını taşır. Peki, Türk Dil Kurumuna göre lansman ne demek? TDK lansman ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 14:01
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Türk Dil Kurumuna göre lansman ne demek? TDK lansman ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumuna göre lansman ne demek? TDK lansman ne anlama geliyor?
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Sıkça kullanılan kelimelerden biri olan lansman kelimesi anlamı en çok aranan kelimelerin başında geliyor. Fransızca kökenli lansman kelimesinin anlamı araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre lansman ne demek? TDK lansman ne anlama geliyor?

Fransızca kökenli bir kelime olarak öne çıkan lansman, Türkçede tanıtım olarak değerlendirilen bir kelimedir.

LANSMAN NE DEMEK?

Lansman sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Kelime tanıtım, tanıtma manalarına gelmektedir.

Özellikle inşaat sektöründe çok sık kullanılan lansman kelimesi yeni bir ürünün pazara sunulması, yazılı, görsel ve sosyal medyada kişilere ürünün tanıtılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Firmalar bir projeyi tanıtmak için ilk olarak lansman düzenlemektedirler. Ortaya konulan ürünü daha geniş bir kitleye tanıtmak için lansmana basın davet edilmektedir. Ürünlerin tanıtımı kamuoyu ile paylaşılır ve ödeme alternatifleri de konuşulmaktadır.

Şirket sahipleri için lansmanlar çok önemlidir. Bunun yanı sıra müşteriler için de büyük önem taşımaktadır.

TDK LANSMAN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan yerli ve yabancı kökenli kelimelerin anlamları yer almaktadır.

Lansman kelimesi de Fransızca bir kelime olmasına rağmen kelimenin anlamını bulmak mümkündür. Lansman kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

- Tanıtım.

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