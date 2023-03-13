Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ise ‘restoran’ kelimesidir. ‘Restoran’ kelimesinin restoran mı restorant mı şeklinde doğru olduğu araştırılıyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre restoran nasıl yazılır? TDK restoran mı restorant mı?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılıyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, Türk Dil Kurumuna göre restoran nasıl yazılır?

RESTORAN NE DEMEK?

Restoran kelimesi belli bir miktarda ücret karşılığında yemek ve içecek servisi yapılan, müşterilere hizmet sunulan yere verilen isimdir.

Restoran kelimesi yerine sıklıkla lokanta kelimesi de kullanılır. Restoran Türkçeye Fransızcadan geçmiştir ve restaurant (canlandırıcı, güç veren, lokanta) kelimesinden türemiştir. Bu kelime aynı zamanda "restaurer" yani restore etmek kelimesi yenilemek, onarmak anlamındaki kelimeden türetilmiştir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE RESTORAN NASIL YAZILIR?

Türkçeye Fransızcadan geçen ve doğru yazılışı sıklıkla karıştırılan restoran kelimesi TDK’ye göre restoran şeklinde yazılması doğru kabul edilir.

Restorant şeklinde kullanım yanlış kabul edilir.

Doğru ve yanlış yazımları ile örnek cümleler ile konu tam olarak pekiştirilebilir:

-Bu akşam bizim için güzel bir restorantta rezervasyon yaptırdım. ( “Restorant” şeklinde kullanım hatalıdır.)

-Bu akşam bizim için güzel bir restorandan rezervasyon yaptırdım. ( “Restoran” şeklinde kullanım doğrudur.)