Türk dünyasının önemli müzik grubu Er Turan Sivas’ta sahne aldı

Cumhuriyet’in 100. yılı ve Turan Ethno Folk Ensemble’in 15. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye turnesine çıkan Türk dünyası müzik grubu, Sivas’ta sevenleriyle buluştu.

KAYNAK: İHA
Türk dünyasının önemli müzik grubu Er Turan Sivas’ta sahne aldı

Grup, Aşık Veysel’in türkülerini de seslendirerek UNESCO Aşık Veysel Yılı’na dikkat çekti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde coşkulu gece

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Türk dünyasının sevilen müziklerini geleneksel enstrümanlarla çalan ve söyleyen Turan Ethno Folk Ensemble (Er Turan), canlı performanslarıyla dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Grup, dünyaca ünlü Sivaslı Halk Ozanı Aşık Veysel’in de türkülerini seslendirerek, 2023’ün UNESCO Aşık Veysel Yılı olması sebebiyle usta sanatçının “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserini Sivaslılara sundu.

“Depremzedeler için konseri organize ettik”

Er Turan üyelerinden Kazak sanatçı, burada olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Türkiye’nin 100. yılı sebebiyle Turan grubunun 15. yılı sebebiyle Türkiye turnesi düzenlediklerini belirten sanatçı, “Bu konser bütün Türk kardeşlerimiz için gönül hediyemizdir. Birçok ile gideceğiz ve bu konserler için çok heyecanlıyız.” dedi.

Sanatçı, Aralık 2022’de geleceklerini planlarken başlarına çok kötü bir olay geldiğini anlattı. Deprem nedeniyle çok üzüldüklerini ifade eden sanatçı, “Türkiye için başsağlığı diliyorum. Depremzedeler için konseri organize ettik. Eskişehir’deki konserimizden gelen gelirlerimizi sadece depremzedeler için bağışlanmış olacak. Küçük de olsa bir katkımız olsun istedik. Bütün üzüntümüzü candan paylaşıyoruz. İnşallah her şey yoluna girer.” diye konuştu.

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