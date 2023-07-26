Türk Dünyasının parlayan yıldızı Kazakistan'da I. Uluslararası Medya ve Turizm Forumu yapıldı

Uluslararası Medya ve Turizm Forumu’nun ilki 20-23 Temmuz’da Kazakistan'ın Almatı bölgesinin merkezi Kunayev'de yapıldı. Etkinliğe Kazakistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Azerbaycan. Kırgızistan. İngiltere, İsviçre, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ve Moldova gibi ülkelerden 200'ü aşkın basın mensubu, PR yöneticileri ve turizm sektöründen profesyoneller katıldı. Forumda medya ve turizmdeki yeni gelişmeler eşliğinde tecrübe alışverişi, bilgi paylaşımı, ortak projelerin hayata geçirilmesi, Kazakistan'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tüm dünyada tanıtılmasının yanısıra, bu alanda gazeteciler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi de değerlendirildi. Uluslararası Medya ve Turizm Forumu'nun açılış törenine katılan Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Darkhan Kıdırali, foruma katılanları tebrik ederek, ”Türkitildes Gazeteciler Fonu (Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı) tarafından düzenlenen forumun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Medya, turizmin gelişimi için çok gerekli. Kazakistan tarihi derinliği, kültürel zenginliği ve tabiat varlıklarıyla önemli bir turizm ülkesi olmaya adaydır. Medya ve turizmi bir arada birleştiren forum Kazakistan’da ve Almatı bölgesindeki turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Almatı Bölgesi Belediye Başkanı Marat Sultangaziyev, turizmin gelişmesinde medyanın önemli olduğunu belirterek, “İki gün boyunca bölgemize gösterilen ilgi çok güzel. 15 ülke ve Kazakistan’ın birçok yerinden temsilcilerin katıldığı medya ve turizm forumu bizim için büyük değer taşıyor. Bu tür etkinliklerin Kazakistan turizminin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca, Almatı bölgesinde turizmcilerin tesis yapmasını teşviklerle destekliyoruz” dedi.

Etkinliği organize eden Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Zhoyamergenkızı, dünya turizminin her geçen gün geliştiğini, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerle dolu Kazakistan’ın bu pastadan pay almak için gerekeni yapacağını kaydederek, "Almaty bölgesi, eski Kazak tarihi değerleri ve geleneklerinin temel gelişim yeridir. Bu yüzden forumu bu yıl burada düzenleniyor. Biz basın olarak, turizmin gelişimi ve yatırım gibi konular üzerinde bilinçli bir şekilde duracak ve katkı vereceğiz. Kazakistan'ın güzelliklerinin sosyal ağlarda ve uluslaraası platformlarda tanıtılmasına önem veriyoruz" dedi

DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZİ AVANTAJA ÇEVİRMELİYİZ

Toplantıya Türkiye’den katılan gazeteci-yazar, Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği Başkanı Ahmet Tüzün, yaptığı konuşmada, “Olimpik ve geleneksel sporlarda başarıyla ilerleyen Orta Asya’nın parlayan yıldızı Kazakistan’a 2024 Dünya Göçebe Oyunları’nda başarılar diliyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokaev, Dünya Göçebe Oyunları’na büyük önem veriyor ve bu adımın milli sporları geliştirmek, Kazak tarihini ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmak için bir fırsat olacağını söylüyor.

Türk Dünyası coğrafyasındaki doğal turizm potansiyelini harekete geçirmek ve kâra dönüştürmek için çağdaş bir sistemle donatılarak, ateşlenmesi gereken alanlardan biri de 'spor turizmi'dir. 2024 Dünya Göçebe Oyunları’nı önce Kazakistan’a, sonra Türk Dünyasına ve bütün dünyaya anlatmak, tanıtmak önem arzediyor. Bu konuda Avrupa ve Amerika’daki Kazak diasporasından da en iyi şekilde faydalanmak gerekecektir.’’ dedi.

Dünyanın dört bir yanından insanların Kazakistan’a sadece spor için değil aynı zamanda bir kültür ve medeniyeti tanımak için geleceklerini belirten Tüzün şunları söyledi;

"Başta Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olmak üzere büyük Türk coğrafyasının doğal zenginlikleri , “spor turizmi” için son derece elverişli. Kardeş ülkelerin bu alanda işbirliğine gitmeleri, ekonomik ve kültürel bakımdan bizi daha güçlü hale getirecektir. Türk dünyasının turizm bakımından büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Coğrafi güzellikleri, tarihi eserleri ve köklü kültürel birikimleriyle Türk ülkeleri önemli avantajları bünyesinde barındırmaktadır. Sistemi doğru kurarak; yetişmiş insan gücü ve modern tesisleşmeye öncelik verilmesiyle birlikte, vize ve bürokratik işlemlerde de çağdaş standartların elde edilmesine öncelik verilmelidir. Türk Dünyası’nın işbirliğinde ve bütünleşmesinde turizm, başı çeken unsurlardan biri haline gelebilir. Bunda da iletişim, basın ve tanıtım en büyük rolü oynayacaktır.’’

Öncelikle Türk ülkeleri arasında basının birlikte hareket etmesini sağlayacak bir organizasyona ve kuruluşa önemle ihtiyaç olduğunun altını çizen Ahmet Tüzün;

"Kurulacak 'Türk Dünyası Basın Birliği', ülke organizasyonlarının basın ve tanıtımı konusunda büyük vazife görecektir. Spor etkinlikleri kültürel şovlarla süslenerek izlenme rekorları kırıyor Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği Derneği’nin yıllarca kamuoyu oluşturma çalışmalarını sürdürdüğü 'Türk Dünyası Spor Oyunları', yani bugünkü adıyla Dünya Göçebe Oyunları, büyük coğrafyamızda spor turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayabilir. Sonuç olarak, spor turizmini tetikleyen unsurların başında dev spor organizasyonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Türk Dünyası olarak biz bunu başarabilirsek, büyük bir endüstri haline getireceğimiz spor turizminin kazanımlarından hep birlikte istifade edebiliriz” şeklinde konuştu.