Türk düşmanı diyerek Beşiktaş'ı Tadic transferinden vazgeçirdi

Son ana kadar Beşiktaş'a geleceğine inanılan Dusan Tadic, sürpriz şekilde Fenerbahçe'ye imza attı... Bu imza ülkemizi vuran korkunç deprem sırasında yaşanan bazı olayları gündeme getirdi. Hatta bazı iddialar gündeme geldi.

Dusan Tadic‘in Beşiktaş’a geleceği söylentileri Orkun Kökçü’yü çılgına çevirdi. Ülkemizde olan korkunç deprem sonrası Orkun Kökçü ile Dusan Tadic arasında yaşananlar bazı iddiaları gündeme getirdi.

O iddialardan birisi de her seferinde Beşiktaşlı olduğunu açıklayan Orkun Kökçü'nün bizzat Asbaşkan Emre Kocadağ'ı arayarak, "Şu Türk düşmanını almayın" diyerek Dusan Tadic'in transferine engel olmak istediği oldu.

Deprem felaketi yaşandığı dönemde Hollanda Ligi'nde forma giyen tüm takımların kaptanları yardım için siyah kol bandı taktı. Bunu sadece Ajax kaptanı olarak Tadic reddetti. O günden sonra Orkun, Tadic'e mesafe koydu.

Ajax-Feyenoord maçında Tadic'in elini sıkmayı reddetti. Maç içinde de Sırp oyuncuyla çok sert ikili mücadelelere girdi. Hatta Orkun bir kaç kez maç içinde Tadic'e vurmaya çalıştı.

Bu arada Sırp basını bu iddiaları gündeme getirirken Türk aşırılık yanlılarının Dusan Tadic'i sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiklerini bile iddia etti. Kaynak: Fotospor