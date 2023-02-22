Türk Eczacıları Birliği’nden depremzedelerle ilgili ilaç çağrısı

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, deprem bölgesindeki ilaç tedariği ve bölgede yürütülen eczacılık hizmetlerine ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Arman Üney, “Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın hiçbir ücret ödemeden ilaca ve tıbbi malzemeye erişimini sağlamak için fedakârca çaba harcıyoruz. Bir ilaç eksikliğimiz yok diyebilirim” dedi.

Üney, “Depremzedelerden ilaç fiyat farkı alınmamalı” çağrısını yaptı.

Arman Üney, TEB olarak deprem haberini alır almaz 46 bini aşkın meslektaşlarıyla birlikte seferberlik ilan ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“TEB Gezici TIR Eczanesini en hızlı şekilde Kahramanmaraş’a sevk ettik. Deprem yaşanan bölgenin genişliği ve yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemesi nedeniyle, ilk gün itibarıyla konteyner ve sahra eczanelerimizin tedarik sürecini tamamladık. Depremin ertesi günü, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman’da 5 konteyner eczanemizi hizmete başlattık. Bölgede 28 adet sahra eczanemiz ile hizmet verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bölgelerdeki ilaç ve tıbbi malzemelerinin tedarikinin en hızlı şekilde sağlanması için birliğimizin oluşturduğu dijital bir sistem aracılığıyla ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattık. Bu şekilde, sahada oluşturulan ilaç dağıtım merkezlerimizdeki ilaç ve tıbbi malzeme sürekliliğini sağladık. Deprem bölgelerinde kurulan sahra eczanelerimizde vatandaşlarımızın ücretsiz eriştiği ilaç ve tıbbi malzemeler meslektaşlarımızın yaptıkları bağışlarla tedarik edildi”