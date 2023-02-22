22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gebelikte Grip ilaçları bebeğe zararlı mı

Gebelik sırasında grip ilacı kullanmak, bebeğe zarar verebilir mi? İşte o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 06:57
Takip Et

Gebelikte Grip ilaçları bebeğe faydalı mı

Gebelikte Grip ilaçları bebeğe zararlı mı
+
Aa
-

 

Gebelik sırasında hangi ilaçların güvenli olduğu ve hangilerinin güvensiz olduğu hakkında net bir yanıt vermek zordur, çünkü her durum farklıdır ve ilaçların gebelikteki etkileri henüz tam olarak anlaşılmamıştır.
Gebelik sırasında grip belirtilerinin giderilmesi için, paracetamol gibi düşük dozda ağrı kesici ve ateş düşürücü maddeler, nemlendirici çay veya sıcak su gibi doğal yollar deneyebilirsiniz. Ayrıca, grip belirtileriyle başa çıkmak için gebelik sırasında uygun bir diyet ve uyku rutini izlemeniz de önemlidir.

Ancak, genellikle gebelik sırasında ilaç kullanmadan önce bir doktora danışmak önerilir, çünkü bazı ilaçlar bebeğe zarar verebilir veya gebelik sırasındaki fizyolojik değişikliklere uygun olmayabilir. Gripin içindeki maddelerden bazıları gebelik sırasında kullanılmamalı veya sınırlı kullanılmalıdır. Örneğin, asetilsalisilik asit gebelik sırasında kullanılmamalıdır ve dekstrometorfan gibi öksürük kesiciler de gebelikte sınırlı kullanılmalıdır.

HAMİLELİĞİ ENGELLER Mİ?

Gripin gibi bir ilaç hamilelik döneminde kullanılması sakıncalı olabilir ve hamileliği engelleyebilir. Hamilelik döneminde kullanılan ilaçlar bebek üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir ve bebekte gelişme bozukluklarına neden olabilir. Bu nedenle, hamilelik döneminde ilaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla konuşmanız ve gerektiğinde doktorunuzun önerilerini takip etmeniz önemli.

DÜŞÜĞE NEDEN OLUR MU?

Gripin gibi bir ilaç içmek, vücutta yan etkilere neden olabilir ve düşmeye sebep olabilir. Ancak, bu durum herkes için geçerli değildir ve yan etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ayrıca, grip ilacının yan etkileri sadece düşme değildir ve başka belirtiler de bulunabilir. İlaç kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve gerektiğinde doktorunuzun önerilerini takip etmeniz önemli.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
2
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿Naci Görür, Celal Şengör’ün büyük bir sırrını açıkladı
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
4
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
5
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Reuters’tan bomba dolar analizi. Döviz kurundaki artış için gelecek yeni tedbirleri açıkladılar
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
7
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı
﻿Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı
﻿Bağcılar’da silahlı kavga: 2 yaralı
﻿Deprem dinlemedi pusu kurup kurşun yağdırdı
﻿Deprem dinlemedi pusu kurup kurşun yağdırdı
﻿Deprem dinlemedi pusu kurup kurşun yağdırdı
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un sağ beki Kamil Ahmet'in yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un sağ beki Kamil Ahmet'in yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un sağ beki Kamil Ahmet'in yeni takımı belli oldu
﻿Deprem yaban keçilerini de vurdu
﻿Deprem yaban keçilerini de vurdu
﻿Deprem yaban keçilerini de vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.