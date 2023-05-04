Türk edebiyatı kimi rahatsız etti

Son yıllarda birçok yayınevi ve kitabevinin edebiyat eserlerini sınıflandırırken kullandıkları "Türk Edebiyatı" ifadesini değiştirerek "Türkçe Edebiyat, Türkiye Edebiyatı, Yerli Edebiyat" gibi ifadeler kullanmaya başlamalarına edebiyat dünyasından bir büyük tepki daha geldi. Şair ve yazar Kaan Eminoğlu öncülüğünde bir araya gelen şair, yazar, akademisyen ve kültür emekçileri bir bildiri yayınlayarak yayınevi ve kitabevlerinin "Türk Edebiyatı" ifadesini değiştirip kültürel bir dayatmada bulunduklarını iddia ederek bu dayatmayı kabul etmediklerini beyan eden bir bildiri yayınladılar. Söz konusu bildiri şöyle:

"Ülkemizde faaliyet gösteren bazı yayınevi ve kitapçıların edebiyat eserlerinin sınıflandırılmasında kullanılan Türk edebiyatı ifadesini değiştirerek yerlerine "Türkçe edebiyat, Türkiye edebiyatı, yerli edebiyat" gibi bilim dışı ve gerçekliği karşılamayan ifadeler kullanmaya başlamalarını endişeyle takip ediyoruz. Aynı yayınevleri ve kitapçıların diğer milletlerin edebiyatlarını sınıflandırırken ulusa dayalı bir adlandırma yaparken söz konusu Türk edebiyatı olduğunda dile ve ülkeye bağlı bir sınıflandırmaya gitmelerini terminolojik bir çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Türk edebiyatı ifadesini ırkçı bir tutumun terminolojik yansıması olarak değerlendiren bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiçbir ulusun isminin ırkçılığın göstergesi olamayacağı gibi diğer bütün ulusların edebiyatını o ulusun adıyla anıp Türk edebiyatı söz konusu olduğunda bu tutarlılığı göstermemenin belli bir art niyetin ürünü olduğunu görüyoruz. Bizler yazar, şair, akademisyen, aydın ve kültür emekçileri olarak bu çifte standardı ve yanlış terminoloji dayatmasını kabul etmiyoruz."