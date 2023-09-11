Türk futbolunu bekleyen büyük tehlikeyi Gürel Yurttaş açıkladı. Yapma bunu Büyükekşi. Burnuma pis kokular geliyor

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Bir bu kalmıştı! Futboldan anlamayan, futbol topunu görse karakola bomba diye götürecek olan, buna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yapan Mehmet Büyükekşi'nin Zihni Sinir procelerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Büyükekşi federasyonu şimdi de Hypercube isimli bir firmayla anlaşma yapmış.

Ortada kaç para dönüyor bilmiyorum. Ama burnuma pis kokular geliyor, bunu hissediyorum.

Neymiş efendim; bu firmayla birlikte TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası formatlarında değişiklik yapacakmış.

Bunu da açıkladı TFF'nin internet sitesinde. Orada deniyor ki;

“Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı.”

Göreve geldiği günden bu yana Türk futboluna tek yararı olmayan, aksine zarar veren bir federasyon yönetimi ve başkanı.

Şimdi de liglerin yapısını değiştirecekmiş!

Bugün bizim Şerafettin Tilki'nin yazısından okudum. Yöneticisi "Bundesliga neresi" diyor!

Alman liginin adını bile bilmeyen adamlar format değiştirecek ha! Gel de korkma!

Soruyorum; ne oldu sizin önceki procelerinize. Hani yurt dışında gezip tozdunuz ya. Hani alt yapıları incelediniz ya. Hani her kulübün alt yapısına yurt dışından hoca getirecektiniz ya!

Ben böyle bir şey görmedim!

Futboldan anlamayan insanları federasyonda önemli görevlere getiren, kendisinin de pek bir şey bilmediği ortada olan bir başkan bir de duramıyor yerinde. Sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşi çorbaya çevirecek!

Sen önce milli takımı düzelt. Neden Kuntz'un bu kadar arkasında duruyorsun onu izah et.

Türk hoca olsaydı çoktan kovulurdu şimdiye kadar.

Kimlerin etkisindesin bunu bir anlat.

Liglere yeni format getirecekmiş! O şirket kimdir, kaç para alacak, neden alacak, bu saçma sapan işlere ne kadar para savrulacak!

Ben buradayım bekliyorum. Acele cevap at!