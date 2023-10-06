"Türk gemisinin mayına çarptığı" iddialarına Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin Romanya/Sulina açıklarında seyir halindeyken mayına çarptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

KAYNAK: AA
"Türk gemisinin mayına çarptığı" iddialarına Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından, bazın basın yayın organlarında yer alan "Türk gemisi mayına çarptı" haberiyle ilgili açıklama yapıldı.

Batum Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na rotası bulunan Türk bayraklı Kafkametler gemisinin 15-20 metre gerisinde, dün Romanya/Sulina açıklarında seyir halindeyken, patlama yaşandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimizde gemi ve işletici ile temas kurulmuştur. Söz konusu patlama gemide gerçekleşmemiş ve herhangi bir mayın patlaması olabileceğine dair bir bulgu edinilememiştir. Gemide herhangi bir hasar bulunmamakta olup, gemi yükünü Ukrayna'nın İzmail Limanı'na ulaştırmak üzere seyrine devam etmektedir."

6.jpg

1-001.jpeg

2-002.jpeg

3-001.jpeg

İlgili Haberler
Karadeniz’de Türk gemisi mayına çarptı. Ukraynalı yetkili açıkladı
Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı Gündem
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı Spor
Amartey'in yaptığı paylaşım gündem oldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası kafaları karıştırdı
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı Gündem
Edirne'de 'Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali' başladı
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı Gündem
Amasya'da 6 kişinin öldüğü otobüs kazasında, sürücü tutuklandı
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı Gündem
Sinop'ta kaçak alkol operasyonu: 4 gözaltı
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin Gündem
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: YPG ile beraber çalışmaktan vazgeçin
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti Spor
Dursun Özbek Ümraniyespor'u ziyaret etti