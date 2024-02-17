Türk güvenlik şirketi iflas etti. Çok sayıda çalışan işsiz kalacak

Kaynak: HalkTV
Türk güvenlik şirketi iflas etti. Çok sayıda çalışan işsiz kalacak
Küresel ekonomik kriz, Türkiye’de güvenlik sektörünü de vurdu. Sektörün lider firmalarından Kral Özel Güvenlik, iflas ettiğini duyurdu. Şirket, 2023 yılında konkordato istemiş ancak mahkeme tarafından reddedilmişti.

Türkiye, küresel ekonomik krizin yarattığı zorluklarla mücadele ederken, konkordato ilan etmek zorunda kalan veya iflas eden şirketlerin sayısı artıyor.

Bunlardan biri de Şanlıurfa’da güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Kral Özel Güvenlik. Şirket, 2023 yılında borçlarını ödeyemeyince konkordato istedi, ancak bu talep Şanlıurfa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kabul edilmedi.

Şanlıurfa Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına karar verdi. Bu kararla birlikte, şirkette çalışan yüzlerce kişi işini kaybetti.

Kral Özel Güvenlik’in iflası, güvenlik sektöründe krizin etkilerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Sektörün geleceği ve işleyişi, krizle birlikte nasıl değişecek, merak konusu.

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