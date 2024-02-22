Türkiye'nin dev halı firması iflasın eşiğinde. Reklamıyla dikkat çekmişti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu

Kaynak: Merhaba Haber
Türkiye'nin dev halı firması iflasın eşiğinde. Reklamıyla dikkat çekmişti. Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 yıl önce faaliyete geçen ve 6000 metrekarelik kapalı bir alanda üretim yapan dev halı firması sıkıntılı günler yaşıyor. ‘Bir gün herkes Mars’a gidecek’ sloganıyla tanıtımını yapan 'Mars Halı' konkordato talebinde bulundu.

Türkiye’de konkordato talebinde bulunan şirket sayısı rekor seviyeye ulaştı. Son olarak reklamlarıyla göz kamaştıran halı markası konkordato talebinde bulundu. Söz konusu şirkete 3 ay süre tanındı.

Küresel ekonomik krizin sonuçlarıyla dünya çapında pek çok şirket battı. Koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkan problemler Rusya-Ukrayna savaşıyla devam etti. Bunun üzerine ticaret dengelerinin değişmesi de eklendi.

Dünyada faiz oranı artmaya başladı ve finansman bulmak zorlaştı. Türkiye’de bankaların uyguladığı yüksek faiz politikası şirketleri bunalıma soktu. Sektöründe meşhur olan birçok marka konkordato talebinde bulundu. Zorlu süreci atlatamayanlar ise battı.

2021 yılında kurulan ve Gaziantep Organize Sanayi’de hizmet veren halı şirketi de konkordato talebinde bulundu. 6000 metrekarelik kapalı bir alanda üretim yapan şirket ‘Bir gün herkes Mars’a gidecek’ sloganıyla dikkat çekmişti. Halı üreterek birçok ülkeye satan 'Mars Halı' konkordato talebinde bulundu.

Şirket için 3 ay geçici süre kararı alındı. Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 60485 sicil numaralı kaydında bulunan davacı Mars Halı Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi için 16/02/2024 tarihinde saat 14:36’dan itibaren 3 ay geçici süre kararı verildiği bildirildi.

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