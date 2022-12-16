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THY'den Brüksel'e sefer iptalleri

Türk Hava Yolları (THY), Belçika'da kamu çalışanlarının gerçekleştireceği ve Brüksel Havalimanı'nda da kapasite daralmasına neden olan grev nedeniyle Brüksel'e yapacağı bazı uçuşları iptal etti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 10:44
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Türk Hava Yolları Brüksel seferlerini iptal etti

THY'den Brüksel'e sefer iptalleri
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Alınan bilgiye göre, THY'nin bugün yapılması planlanan İstanbul-Brüksel-İstanbul arasındaki TK1939, TK1940 ve TK1943 ile TK1944 seferleri grev nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika'da ülke genelinde yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda sunulan kapasite kısıtlanmıştır. Bu nedenle bugün için planlanan TK1939-1940 ve TK1943-1944 İstanbul-Brüksel-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesini kullandı.

Grevin sona ermesinin ardından yapılması planlanan uçuşlarla ilgili durumun yeniden değerlendirileceği belirtildi.

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