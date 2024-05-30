Türk Hava Yolları çalışanlarına bayram öncesi büyük şok

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2024 yılı için belirlenen ikramiyelerin, sene sonundaki performans verilerine göre ayarlanacağını ve şu an için herhangi bir ikramiye ödemesi yapılmayacağını duyurdu.

Bu yıl için planlanan zam oranı ise erken bir tarihe çekilerek, Temmuz ayında yapılması beklenen %30 oranındaki zam, daha erken bir tarihte uygulanacak. Bu karar, çalışanların ekonomik koşullara daha hızlı adapte olabilmesi için alındı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ YOK

Ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı'nda da ikramiye ödemesi yapılmayacağını belirten Bolat, THY'nin mali yapısını ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini göz önünde bulundurarak bu kararları aldıklarını ifade etti.

ZAMI ÖNE ÇEKTİK

Ahmet Bolat, “Çalışanlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte mali disiplini koruyarak, çalışanlarımıza en iyi şekilde destek olmayı hedefliyoruz. Zam oranını öne çekmek, bu yöndeki adımlarımızdan biridir” dedi.