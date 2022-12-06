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THY'den ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Bu tarihler arasında alınan biletler yurt içinde 399 lira olacak.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 15:13
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Türk Hava Yolları'ndan (THY) ucuz bilet kampanyası

THY'den ucuz bilet kampanyası
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Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçak biletlerinde geçerli olacak yeni kampanyasını açıkladı. Kampanya kapsamında 6-7 Aralık 2022 tarihlerinde alınacak biletler 26 Nisan 2023-14 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabilecek.

399 liraya Yurt Içi tüm noktalarda geçerli olacak olan biletler İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşları kapsayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik uçuşlarda kampanya geçerli olmayacak.

Kampanya Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 399 lira, ExtraFly ücret sınıfında 519 lira, PrimeFly ücret sınıfında 549 lira olacak. Kampanya kapsamında 90.000 adet koltuk arz edilecek.
 

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