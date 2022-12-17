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THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru ve bin 200 yeni pilot alacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 22:05
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THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak

THY, 2023 yılında kabin memuru ve pilot alımı yapacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Ulus Markalama Forumu'ndan konuşan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin 2023 yılı planlamasından bahseden Ekşi, yeni yılda yüzde 10’un üzerinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi.

KABİN MEMURU SAYISI 8 KAT ARTTI

THY'nin başarılarına dikkat çeken Ekşi, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi. Ekşi, “2003'te bizim kabin memuru sayımız bin 579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var, halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken, bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. Bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz" dedi.

FİLODA 390 UÇAK

Türk Hava Yolları'nın 2003 yılında 65 uçağa sahip olduğunu hatırlatan Ekşi, "2022'de 390 uçağa çıktı. Yani filo sayısında 6 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Filo sayısında 2003'te dünya 35'incisiydik. Şimdi, dünyada 9'uncu sıraya yükselen bir hava yolundan bahsediyoruz. Bu bizim yerelden globale geçiş ve güçlü network, güçlü filo olma stratejimizin bir sonucu" şeklinde konuştu.

129 DEVLETE UÇUŞ YAPIYORUZ

Dünyada 342 farklı noktaya uçuş yaptıklarını ifade eden THY Genel Müdürü Ekşi, "2003'te 52 ülkeye sefer yapıyorduk. Şimdi dünyada 342 noktaya ve 129 devlete İstanbul'dan sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu unvanına sahibiz. Düşünün ki dünyanın 129 ülkesine THY gidiyor, Türk Bayrağı gidiyor. İnsanlar Türk Hava Yolları'nı kullanıyorlar. O insanlar gelip İstanbul diye bir şehre iniş yapacaklarını biliyorlar. Ve oradan başka yere gideceklerini biliyorlar" diye konuştu.(DHA)

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