Türk hayvancılık sektörünün devi iflas etti. Aydın Söke'nin gururuydu

Hayat pahalılığının insanlar ve şirketler üzerindeki etkisi azımsanmayacak kadar büyük.

Her geçen gün, her türlü ürüne yapılan zamlar, fahiş fiyatlar, pahalılık derken etkisini iyice hissettiğimiz yüksek enflasyonun hayatlarımızdaki olumsuz etkisi inkar edilemeyecek kadar açık durumda.

Vatandaşın büyük çoğunluğu marketlerde temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorken hayvancılık alanında hizmet veren bir şirket daha iflas ettiğini duyurdu.

Merkezi Aydın Söke'de bulunan Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam Ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi son iflas eden şirket oldu.

Aydın Asliye Ticaret Mahkemesince görülen dava sonucunda alınan karar da " Coşgun Süt Ürünleri Hayvancılık Tarım Reklam ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Aydın Asliye Ticaret Mahkemesinin 07/06/2023 tarih ve 2022/860 Esas ve 2023/359 sayılı kararları ile iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 11:04’de açılmasına karar verilmiştir." ifadelerini yer verildi.