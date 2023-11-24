Türk inşaat devi iflas etti. Malları icradan satılıyor binlerce kişi işsiz kaldı

Erzurum merkezli Karadayı İnşaat, maketten satışını yaptığı bin 500 konutu teslim edemeyince iflas bayrağını çekti. Şirketin mülkleri birer birer icradan satışa konurken, Palandöken’deki bir arsası yarın 317 milyona icradan satış ihalesi satılacak.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: Haber Merkezi
Türk inşaat devi iflas etti. Malları icradan satılıyor binlerce kişi işsiz kaldı

HalkTV'nin haberine göre; Erzurum merkezli Karadayı Konut Yapı AŞ'nin bir süre önce teslim edemediği konut projeleri sonrası şirket sahibi hakkında yüzlerce yıl hapis istemi ile dava açıldı.

Girdiği mali darboğazı aşamayan şirketin değerli mülkleri de birer birer icradan satışa konuldu. Karadayı İnşaat’ın konut imarlı 22 dönümlük bir arsası icradan satışa konuldu.

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DEĞERİ 317 MİLYON TL

Fırat Erdoğan isimli bir kişinin satışını istediği arsa için belirlenen muhammen bedel 317 milyon TL. Dev arsanın icra ihalesinin ilki yarın yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler, 24 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında teklif verebilecek.

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Şirketin sahibi Ahmet Metin Karadayı yüzlerce yıl hapis cezası aldı.

ŞİRKET SAHİBİNE 386 YIL HAPİS

Şirketin, satışını maket üzerinde yaptığı ancak teslim edemediği bin 500 kadar daire nedeni ile müteahhit Ahmet Metin Karadayı bin 400 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonrası Karadayı 386 yıl hapis cezası aldı.

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Şirketin, 2 bin konutluk dev projesi yarım kaldı.

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