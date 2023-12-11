Türk inşaat devi iflas etti. 1415 dairesi icradan satılacak

Son yıllarda iflas eden inşaat şirketlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en köklü inşaat şirketlerinden Garanti Koza AŞ iflas etti.

Şirketin Esenyurt’ta bulunan dev projesinin tamamının icradan dolayı satılacağı aktarılırken, Satılacak daire sayısı bin 415. İcradan satışı istenen varlıkların değeri ise 5 milyar 500 milyon TL olduğu bildirildi.

DAİRELERİ TESLİM ALAMAYANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Projeden satın aldığı daireleri teslim alamayan çok sayıda kişi arasında ünlü isimlerinde bulunması dikkat çekti. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçi’nin de Garanti Koza AŞ inşaat şirketinden dairesini teslim alamadığı ortaya çıktı.

İLK İCRA İHALESİ 28 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Satışı istenen varlıklar arasında, şirketin en büyük projesi olan Esenyurt’taki Koza Park Sitesi de yer alıyor. İflas idaresi, dev projede yer alan yüzlerce daire ve dükkânı icardan satacak. İlk icra ihalesi 28 Aralık’ta başlıyor.

İlk ihalede varlıkların satılmaması halinde ikinci ihale 26 Ocak’ta düzenlenecek.

ESENYURT’TAKİ 5 BİN KONUTLUK PROJE ŞİRKETİN SONU ODU

Bugüne dek onlarca büyük projeye imza atan şirket bir süredir Esenyurt’ta bulunan yaklaşık 5 bin konutluk projesi sonrası mali sıkıntı yaşamaya başladı. Anılan projenin ilk iki etabını tamamlayan şirket, diğer etapları tamamlayamadı.