Türk inşaat devi iflas etti. 1415 dairesi icradan satılacak

Türkiye'nin köklü inşaat firmalarından Garanti Koza AŞ iflas etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk inşaat devi iflas etti. 1415 dairesi icradan satılacak

Son yıllarda iflas eden inşaat şirketlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye’nin en köklü inşaat şirketlerinden Garanti Koza AŞ iflas etti.

Şirketin Esenyurt’ta bulunan dev projesinin tamamının icradan dolayı satılacağı aktarılırken, Satılacak daire sayısı bin 415. İcradan satışı istenen varlıkların değeri ise 5 milyar 500 milyon TL olduğu bildirildi.

DAİRELERİ TESLİM ALAMAYANLAR ARASINDA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Projeden satın aldığı daireleri teslim alamayan çok sayıda kişi arasında ünlü isimlerinde bulunması dikkat çekti. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçi’nin de Garanti Koza AŞ inşaat şirketinden dairesini teslim alamadığı ortaya çıktı.

daire3.jpg

İLK İCRA İHALESİ 28 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Satışı istenen varlıklar arasında, şirketin en büyük projesi olan Esenyurt’taki Koza Park Sitesi de yer alıyor. İflas idaresi, dev projede yer alan yüzlerce daire ve dükkânı icardan satacak. İlk icra ihalesi 28 Aralık’ta başlıyor.

İlk ihalede varlıkların satılmaması halinde ikinci ihale 26 Ocak’ta düzenlenecek.

daire2.png

ESENYURT’TAKİ 5 BİN KONUTLUK PROJE ŞİRKETİN SONU ODU

Bugüne dek onlarca büyük projeye imza atan şirket bir süredir Esenyurt’ta bulunan yaklaşık 5 bin konutluk projesi sonrası mali sıkıntı yaşamaya başladı. Anılan projenin ilk iki etabını tamamlayan şirket, diğer etapları tamamlayamadı.

daire1-001.jpg

İlgili Haberler
Türk inşaat devi iflas etti. Malları icradan satılıyor binlerce kişi işsiz kaldı
Ünlü oyuncu inşaat firmasının 10 milyon+1 daire teklifini reddetti. Ret gerekçesi tarihe geçecek
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı Gündem
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti Spor
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi Dünya
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta Ekonomi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı Gündem
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama Spor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama