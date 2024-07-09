TÜRK İŞ Başkanı Mehmet Şimşek’e ateş püskürdü

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı .Bakan Şimşek'in yapmış olduğu "Türkiye'de asgari ücret az değil" açıklamasına Atalay tepki gösterdi.

Toplantıda Atalay, “Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanı'na verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı” dedi.

"AYIPTIR, GÜNAHTIR"

Atalay, "Hala asgari ücret fazladır demek ayıp ve günahtır. Tablo ortada. Bırakın bir ay geçinmeyi bir hafta geçinemezsiniz bu parayla." diye konuştu.

"BU YETKİLERİ BİR ÖNCEKİ BAKANA VERSELERDİ O DA BÖYLE BAKANLIK YAPARDI"

Devamında Atalay "Kemeri sık, faizi artır, vergileri yükselt, yok bahşişten nasıl vergi alırım diye bak... Bu yetkileri bir önceki Maliye Bakanı'na verselerdi, o da böyle bakanlık yapardı. Bizim üzerimizden çeksinler ellerini. Nefes alamıyoruz." İfadelerini kullandı.

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“BİZİ KÖLE SANIYORLAR”

Öte yandan Atalay “Şu an bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bu kriz ne 94 krizine, ne 2001 krizine, ne de 2008 krizine benzemiyor.

Yaşanan ekonomik kriz öncekilere benzemiyor, asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta geçinme şansınız yok, dayanma gücümüz kalmadı.

TÜİK'in açıkladığı rakamları kamuoyu gerçekçi bulmuyor ve rakamlar piyasayla özdeşmiyor.

Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Bunlar bizi köle sanıyorlar." Şeklinde açıklama yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimeşek katıldığı Habertürk yayınında Türkiye'de asgari ücreti düşük olduğunu savunanlara katılmadığını söylemişti.

Şimşek, “Polonya hariç gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde.Türkiye’de asgari ücret düşük değildir” demişti.