Türk Kardiyoloji Kongresi’nde bir ilk

“Koroner Arter Hastalığından Birincil Koruma İçerikli” çalışmasını Antalya’da düzenlenen 39. Türk Kardiyoloji Kongresi’nde sunan Barış Can Altınel, bir ilke imza attı. Türk Kardiyoloji Kongresi'nde sunum yapan ilk öğrenci oldu. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “SANKO Üniversitesi olarak tam on yıldır çıtamızı daha da yükseğe taşıyoruz”

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, ağustos ayında Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde sunum yapan ilk öğrencinin yine SANKO Üniversitesi’nde Tıp öğrenimi gören Dilanur Özveri olduğunu hatırlattı ve aynı alanda ilk kez bir öğrencinin sunum yaptığını ve bu öğrencinin SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektör Danışmanı ve ABD Pittsburgh Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Soran, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle yedi yıl önce başladıkları koroner arter hastalığından birincil koruma çalışmasının halen devam ettirdiklerini iletti.

Prof. Dr. Özlem Soran, “Türk Kardiyoloji Kongresinde araştırma sonuçları sunuma seçilen hekimler kardiyoloji alanında uzman hekimlerden oluşmaktadır. Sunum yapan öğretim üyeleri asistan ile profesör yelpazesinde akademik unvana sahiptir” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda Prof. Dr. Soran, üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları programın başarısını taçlandırdıklarını vurguladı.

Koroner arter hastalığının, kalbi besleyen damarların daralması ya da tıkanması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Soran, söz konusu hastalık ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranı,1990’lı yılların sonunda başlayan ve hızla gelişme gösteren tedavi girişimlerine rağmen, ülkemizde kronik hastalıklardan ölüm oranında başı çekmeye devam etmektedir. Ülkemizde uygulanan tedavi ve girişimler Avrupa’daki ülkelerden kesinlikle geride değildir. Buna rağmen koroner arter hastalığından ölüm oranı ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedenlerinin doğru analiz edilmesi ve hastalıktan korunmak için maliyeti düşük ve etkili olabilecek bilimsel metotların kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

SANKO Üniversitesinde, bu önemli noktaları göz önüne alarak geliştirdiğimiz yöntemle tıp fakültesi öğrencilerinin öğrencilik dönemini sadece öğrenerek değil aynı zamanda üreterek geçirmelerine olanak tanıyoruz. Çalışmaya ilişkin detaylar Türk Kardiyoloji Kongresi web sayfasında yer almaktadır.”

Prof. Dr. Soran, çalışmalarına verilen destek için Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı’ya, üniversite yönetimine, akademik ve idari kadroya teşekkürlerini iletti.