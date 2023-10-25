Türk Lirası için 20 yıl sonra bir ilk. Bakanlık tarafından duyuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 yıl aranın ardından Türkiye’de ikinci kez enflasyon muhasebesinin uygulanacağını duyurdu. Bu yıl sonunda uygulanacak olan enflasyon muhasebesinin sonuçları, 2024 ve sonraki yıllarda vergi matrahını etkileyecek.

Türk Lirası için 20 yıl sonra bir ilk. Bakanlık tarafından duyuruldu

Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesi anlamını taşıyan enflasyon düzeltmesi için, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede çok kritik bir mesaj vermişti. Bu kapsamda Türkiye tarihinde ikinci kez enflasyon muhasebesi uygulamaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bilançolarda bu yıl sonunda devreye girmesi planlanan enflasyon muhasebesi sonucu oluşan kâr ya da zararın 2024 ve sonrasında sonra vergi matrahını etkileyeceğini belirterek, bu dönemde enflasyon düzeltmesinin sektörler ve şirketlerde vergi matrahını artırıcı veya azaltıcı etkisi olabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili Reuters'ın sorularını yanıtlayan Bakanlık kaynakları, "Orta vadeli programda öngörülen enflasyon tahminleri dikkate alındığında, enflasyon düzeltmesinin 2024 ila 2026 yıllarında yapılacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 2027 yılından itibaren ise gerekli şartların oluşmayacağı ve düzeltme yapılmayacağı tahmin edilmektedir" dedi.

20 YIL ARANIN ARDINDAN YENİDEN...

Türkiye'de son iki yılda yüzde 85'in üzerine kadar çıkan yüksek enflasyon sonrasında, yaklaşık 20 yıl aranın ardından enflasyon muhasebesi sene sonundan itibaren tekrar uygulanacak.

Hazine açıklamasında, "Bilançoda yer alan stoklar ve ticari malların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasının, dönem kârını artırıcı etkisi olmakla birlikte, bunların enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan maliyet değerleri ile satışa konu edilmesinin de dönem kârını azaltıcı etkisi olacaktır" denildi.

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