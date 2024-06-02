Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı

Türk lirası Ağustos 2021'den beri ilk defa iki ay üst üste dolar karşısında değerlendi. ABD'li bankacılık devi JP Morgan da 2024 sonu dolar/TL tahmininde değişikliğe gitti. JP Morgan, 2024 sonu dolar kuru beklentisinin 35.5 lira olduğunu paylaştı.

JP Morgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyonun zirveye yaklaştığı konusundaki artan güvenine dikkat çekerek dolar/TL kuru için 2024 sonu beklentisini 36 liradan 35,5 liraya revize ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre banka, Türkiye’nin enflasyonunu 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25 seviyesine düşeceğinden emin olduğunu belirtti.

Ayrıca banka Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" düzeyine yükseltti.