Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk lirası için 33 ay sonra bir ilk. ABD'li dev banka açıkladı

Türk lirası, nisan ayından sonra mayısta da dolar karşısında değer kazanarak 33 ay sonra bir ilke imza attı. Gelişmelerin akabinde ABD'li dev banka da 2024 sonu dolar/TL tahminini güncelledi.

Türk lirası Ağustos 2021'den beri ilk defa iki ay üst üste dolar karşısında değerlendi. ABD'li bankacılık devi JP Morgan da 2024 sonu dolar/TL tahmininde değişikliğe gitti. JP Morgan, 2024 sonu dolar kuru beklentisinin 35.5 lira olduğunu paylaştı.

JP Morgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyonun zirveye yaklaştığı konusundaki artan güvenine dikkat çekerek dolar/TL kuru için 2024 sonu beklentisini 36 liradan 35,5 liraya revize ettiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre banka, Türkiye’nin enflasyonunu 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25 seviyesine düşeceğinden emin olduğunu belirtti.

Ayrıca banka Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" düzeyine yükseltti.

İlgili Haberler
JPMorgan CEO’sundan piyasa mesajı
JPMorgan CEO’sundan piyasa mesajı
Son Haberler
Milli takımın rakibi İskoçya Spor
Milli takımın rakibi İskoçya
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı Yerel Haberler
Lastiği patlayan tır devrilince yolu kapattı
İsmail Kartal'a ilk teklif Spor
İsmail Kartal'a ilk teklif
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı Gündem
AKP'li belediye maaşları veremedi. 20 işçi 6 ay ücretsiz izne çıkarıldı
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı Gündem
Küçükçekmece’de çöken binanın 2 katı kaçak çıktı. Belediye Başkanı açıkladı
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı Gündem
Kızılay yardım kumbaralarındaki paralar buhar oldu. Denetim raporunda ortaya çıktı