Eylül ayından sonra ekonominin kapısını çalacak tehlikeyi açıkladı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kuruna ilişkin önemli, uyarılarda bulundu ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik riskleri vurguladı.

Zelyut, mevcut ekonomik politikaların sürdürülebilir olmadığını ve ciddi bir kriz oluşturma potansiyelini taşıdığını ifade ederek 2024 yılının Eylül ayından sonra yeni bir kriz dalgasının yaşanabileceğini kaydetti.

2001 ekonomik krizi ile günümüz arasındaki benzerliklere dikkat çeken Zelyut, o dönemde yapılan hataları tekrarlandığını belirtti. 2001 krizinde sabit kur politikası ile tüketim talebinin patlaması sonucu döviz kurunun zorlandığı ve enflasyonun yükseldiği hatırlatmasını yapan Zelyut, benzer risklerin şimdilerde de mevcut olduğunu iletti.

Zelyut, 2021 yılından 2023 yılına dek geçen süreci birinci kriz dönemi şeklinde tanımladı ve bu süreçte faiz indirimlerinin piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesiyle birlikte bazı olumlu adımlar atıldığını belirten Zelyut, fakat bunun temel sorunların çözülmediğini ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çözüm önerileri arasında lüks tüketime yönelik vergilerin artırılması ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi bulunan Zelyut, bu şekilde geniş halk kitlelerine yönelik yükün azaltılabileceğini ve ekonomik dengelerin sağlanabileceğini iletti.

Zelyut, 2024 yılının eylül ayından sonra ekonomik rüzgarların tersine dönebileceği ve Türkiye'nin ikinci bir kriz dalgası ile karşı karşıya kalabileceği noktasında önemli uyarılarda bulunurken hükümetin acilen yapısal reformlar yapması ve uzun vadeli ekonomik politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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