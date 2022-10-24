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Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mika Can Raun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 21:12
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Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı

Türk lirasını klozete attığı görüntüleri paylaşan TikTok fenomeni serbest bırakıldı
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DHA - Mika Can Raun ifadesinde, "Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz" dedi. 

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu hesabından paylaştı. Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, polisteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mika, hakimlik tarafından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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