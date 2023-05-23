‘Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır’ dedi ve ekledi ‘Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez’

Alparslan Yılmaz paylaşımında “Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır. Sandığa Gidip Ülkemize Sahip Çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik Yanya’na Gelemez” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz yayınladığı video da ise “Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır. Türk yurdu Anadolu istila altında Türklük HÜDA- PAR üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara'nın orta yerinde Türk milliyetçisi genç bir akademisyen, torbacıları öldürülüyor. Mafya düzeni, ülkeye hâkim, cemaatler kurumların içini boşaltıyor, ekonomimiz yerlerde sürünüyor işte tam da şimdi. Türk milliyetçileri tarafımıza aydınlıktan yana seçelim, sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez, saygılarımla” dedi.