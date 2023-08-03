Türk mitolojisinde Alkıma ne anlama geliyor?

Türk mitolojisinde olumlu dileklerde dualarda bulunmaya Alkıma denir.

Alkıma Alkış olarak da ifade edilir. Alkıma’nın 2 anlamı vardır.

Birinci anlamı, bir insan için iyi temennilerde bulunma ve bu amaçla Tanrı’ya yakarmadır. İyi dilekte bulunmanın karşıtı Kargımadır.

İkinci anlam olarak bir şeyin beğenildiğini ve onaylandığını, hoşa gittiğini göstermedir. Alkışlamadır.

F. Ağasıoğlu'na göre Yakut dilindeki "Alkış" ve Çuvaş dilindeki, "Ilhan" daha çok mitolojik varlık bildiren "Al" anlamıyla ilgilidir. O, "alkış" sözcüğünün Macar dilindeki "alka" sözcüğüne olan benzerliğine dikkat çekmiştir.

Etimoloji olarak Al kökünden türemiştir ve Alkımak ve Alkamak fiilinden gelir. Genel olarak anlamı yakarmak, övmektir.