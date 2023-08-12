Türk mitolojisinde Arah Han kimdir?

Arah Han, Türk mitolojisinde ruh tanrısıdır. İşte detaylar…

Türk mitolojisinde Arah Han kimdir?

İnsan ruhları hakkında kararlar verdiği söylenilen Arah Han, insanların geleceğini belirledikleri iddia ediliyor.

Yer altı âleminde yaşayan Arah Han’ın kelime anlamında etimoloji olarak Ar ve Er’den türemiştir. Arah Han, arayan veya aranan demektir.

Moğolcada Arılah fiili görünmezliği, Ereh ise aramayı belirtir.

Arapça Ruh sözcüğünün çoğulu olan Arvah (Ervah) ile alâkalı olduğu iddiası pek mantıklı değildir çünkü bu kelime aslında Tunguz-Mançu, Moğol-Buryat ve Türk-Altay dillerinde yer alan ve kötü ruhlarla ve öteki âlemle iletişime geçmeyi ifâde eden Ar kökünden türemiştir.

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