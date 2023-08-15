Türk mitolojisinde Ardov ne anlama geliyor?

Ardov, Türk mitolojisinde su cini olarak adlandırılıyor.

Türk mitolojisinde Ardov ne anlama geliyor?

Su cini olarak bilinen Ardov, Ardoy, Erdov veya Erdoy olarak da bilinir.

İnsana zararları olmayan Ardovlar ceceleri atları kaçırır ve sabaha kadar koşturup kan ter içinde bırakırlar.

Uzun boylu, sarışın ve çok güzel bir kadın olan Ardovların su kaynaklarında yaşadığına inanılır.

Çuvaş mitolojisindeki Vudaş (Vutaş) ile büyük benzerlikler gösterir.

Etimoloji olarak Ar kökünde geride olan, görünmeyen anlamı vardır. Arka, art sözcükleriyle aynı kökten gelir. Moğol-Buryat ve Türk-Altay dillerinde yer alan ve kötü ruhlarla ve öteki âlemle iletişime geçmeyi ifâde eden Ar kökünden türemiştir.

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