Türk mitolojisinde Aşık oyunu nedir?

Tarihi bir Türk oyunu olan Aşık oyunu Türkistan ve Türkiye başta olmak üzere Türklerin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde rastlanır.

Aşık oyunu günümüzde de Türk köy, kasaba ve hattâ şehirlerinde oynanır.

Oynanışı Aşık kemiğinin yüzleri çik, tok, allı ve kazak olarak adlandırılır.

Aşık oyunlarından birisi zıdalı'dır. Aşık kemikleri her oyuncudan eşit sayıda, yerde zıda adı verilen bir dairenin ortasına tek sıra halinde dizilir.

Daha sonra oyuncular ellerinde bulunan ve genellikle daha iri ve/veya içi kurşunla doldurulmuş enek (eneke) adı verilen aşıklarını daire içinde bulunan diğer aşıklara vurarak daire dışına çıkarmaya çalışırlar. Dışarı çıkan aşık atışı yapan oyuncunun olur.

Dışarı çıkaramama ya da ıska geçme durumlarında oyun sırası diğer oyuncuya geçer.