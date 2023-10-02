Türk mitolojisinde Burak nedir?

İslam inancında Burak, Hz. Muhammetd'in kullandığı binektir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk mitolojisinde Burak nedir?

İslam inancına göre, Hz. Muhammed'in Miraç'ta kullandığı binek olarak tanımlanır.

Burak sözcüğü Arapça yıldırım, şimşek, parıldamak, ışıldamak anlamlarına gelir.

Berk kelimesinden türetilmiştir. Kuran’da böyle bir isim geçmemekle beraber, hadis kaynaklarında böyle bir varlığın olduğu yer almaktadır.

Ayrıca İslam inancında, eşi Sare ile yaşayan İbrahim peygamberin diğer eşi Hacer ve oğlu İsmail'i ziyâret etmek için Mekke 'ye giderken Burak'ı kullandığı ve aynı gün içinde akşam vakti yine Burak ile geri döndüğü ifâde edilmektedir.

Burak, Türk kültüründe bir at olarak algılanmış ve bu nedenle edebiyat içerisinde büyük öneme sâhip bir unsur hâline gelmiştir.

Türk toplumunda erkeklere verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır.

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