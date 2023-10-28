Türk mitolojisinde damga ne anlama geliyor?

Bir şeyin üzerine işaret basmayan yarayan alete ve işleme denen damganın Türk mitolojisinde farklı anlamları vardır.

Türk mitolojisinde damga ne anlama geliyor?

Eski Türkçede "Tamga" olarak söylenirken, günümüz Türkçesinde "Damga" biçimiyle yer alır.

Azerice Damğa, Tatarca Tamga, Başkurtça, Özbekçe, Kırgızca ve Uygurca da ise Tamğa olarak söylenir. Türkmenler ise "Tağma" biçiminde ifâde ederler. Rusça'ya dâhi Tamga biçimiyle geçmiştir.

Türklerin çeşitli boylarının çeşitli amaçlarla oluşturup kullandıkları simgelerdir. Tarihsel kökeni çok eskilere dayanan tamgalar (damgalar) bir iletişim gereksinimi olarak türemiştir.

Moğolca karşılığında ise yarı Türkçe yarı Moğolca olarak "Tamga daruba bugdayda" denmektedir.

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