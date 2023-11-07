Türk mitolojisinde dokuz rakamının yeri

Dokuz, Türk mitolojisinde Tokus, tuğız, tugıs, dokıs, toğuz, tokız olarak söylenir. Türkler’de kutsal rakam dokuzdur. Dokuzun as ve üs katları da yine önemli rakamlardandır.

Dokuz Tuğ, Dokuz Oğuz, Dokuz Boy, Dokuz Yer, Dokuz Gök gibi söylenir.

Tuva Cumhuriyetinin başkenti olan Kızıl şehrinin yakınlarında Dokuz Bulak adı verilen bir su kaynağı vardır.

Türklerde 9, 19, 90, 99, 900 şeklinde bir sıralama önem kazanır. Slav kökenli kültürel anlamda Türkleşmiş olan Boşnaklarda Bosna Irmağı’nın 99 kaynaktan beslendiği söylenir.

Moğollarda güneyde 99, kuzeyde 77 tanrı vardır. Ayrıca 17 ve 19 diğer kutsal ve önemli sayılar olarak görülür.