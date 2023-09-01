Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir?

Türk ve Altay mitolojisinde Fesat Tanrısına Azna Han denir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir?

Ayna Han adıyla da bilinen Azna Han Fesat Tanrısı demektir. Azna Hana Adna Han da denir. Yeryüzünde kargaşa çıkarmalarıyla bilinen Azna Hanlar, kötülüğe dair tüm nitelikleri bünyesinde barındırır.

Fırsat bulduğunda İnsanlara ve yeryüzüne zarar verir ve yeraltında yaşarlar.

İnsanların ruhlarını çalıp götürerek hastalık verdiklerine inanılan Azna Hanlara, bazı Türk boylarında Cuma veya Perşembe gününe Ayna Gün adı verilmiştir.

Bazen destanlarda Ayına Hotun (Ayna Hanım) adlı dişi bir karaktere de rastlanır.

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