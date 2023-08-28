Türk mitolojisinde güç tanrısı kimdir?

Aykun, Türk mitolojisinde güç tanrısı demektir. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde güç tanrısı kimdir?

Güç tanrısı Aykun’a Aykkoyun Han da denir. Gücü ve kuvveti sembolize eden Aykın, iktidar, otorite kavramlarını da içerir.

Sakin ve uysal bir hayvan olan koyunun bu şekilde algılanması birkaç sebebe dayalı olabilir.

Öncelikle erkeğinin (koçun) boynuzları olması. Boynuz güç sembolüdür.

İkinci olarak ne kadar çok koyuna sâhip olunursa o kadar zengin olunduğunun, dolayısıyla o kadar çok nüfuzlu olunduğunun anlaşılması.

Etimoloji olarak Ay ve Kun (İnsan veya Koyun) kelimelerinin bileşik biçimidir.

Akhun (Ak-Kun), Akkoyunlu, Karakoyunlu gibi devlet adları hep Kun (Koyun) ekiyle bağlantılıdır.

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