Türk mitolojisinde iyilik tanrıçaları

Türk ve Altay mitololojisinde İyilik Tanrıçaları olarak bilinen Ak Kızlar’a Ağ Gızlar ve Kıyanlar da deniyor.

Ak Kızlar Ülgen Han’ın kızlarıdır. Ak Kızlar’ın estetik anlayışı bakımından insanlara ilham verdikleri öne sürülüyor.

Ak Kızlar’ın isimleri bilinmiyor. Türk-Moğol tarihinde Kıyat ve Kıyan adlı iki akraba boy vardır ve Akoğlanlara da Kıyat adı verilmesi bu boylarla ilişkiilidir.

Ak Kızlar, Kamların esin perileri olan Tanrı Ülgen'in dokuz kızıdırlar.

Ak Kızlar, Tanrısal saflıkları ve güzellikleri nedeniyle ak olarak anılırlar. Ak, Altay Türkçe'sinde cennet demektir.

Ülgen Han’ın oğulları kimdir ve kaç kardeştir?

Ak Oğlanlar, Ülgen Han’ın oğulları olarak bilinir. Peki Ülgen Han’ın oğulları kaç kardeştir?

Türk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrıları olarak bilinen Ak Oğlanlar, Ak-Erler olarak da bilinir.

Ak Oğlanlar’a Kıyatlar adı da verilir. Ülgen Han’ın oğulları yedi kardeştirler ve yedi Altay boyunun koruyucusudurlar.

Ülgen Han’ın oğulları tedi Kat yeraltını sembolize ederler.

Ak Oğlanların adları ise şu şekildedir:

1. Karşıt Han

2. Pura Han

3. Burça Han

4. Yaşıl Han

5. Karakuş Han

6. Kanım Han

7. Baktı Han