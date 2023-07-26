Türk mitolojisinde kötülük tanrıçası. Hikayesi tüyler ürpertiyor

Türk ve Altay mitolojisinde kötülük tanrıçası Al Ana olarak geçiyor. Al Ana hakkındaki bilgiler şaşırtıyor.

Türk mitolojisinde kötülük tanrıçası. Hikayesi tüyler ürpertiyor

Türk, Altay, Tatar, Yakut ve Moğol mitolojilerinde kötülük tanrıçası olarak bilinen Al Ana, Hal Ana olarak da tanınır.

Al Ana, kızıl renkli giysileri olan, kızıl saçlı bir kadındır.

Çirkin saçları dağınık, gözleri kanlı, uzun boylu, uzun tırnaklı olan Al Ana’nın çok güçlü olduğu söyleniyor.

Al Ana’ya kötü ruhlar olan Albıslar da bağlıdır.

Deveyle güreşebilecek kadar uzun olduğu söylenen Al Ana tüm Albısların başı ve yöneticisidir.

Gal Han (Gal Eseg “Ateş Ata”) kökensel benzerlik itibariyle Ala Ana’nın yansıması olarak düşünülebilir.

Al Kavramı Türklerde kötülüğü, yakıcılığı, şehveti, aldatmayı ifâde eden bir kelimedir.

Al kavramı Bulgar, Makedon, Sırp kültürlerine de geçmiştir. Bu toplumlarda Al adıyla tarım arazilerini, bağları, tarlaları mahveden yıldırımlar ve bulutlar gönderen dişi bir şeytan olarak görünür.

Al adı ise Kafkas, Fars, ve hattâ Rus halk kültüründe bile karşımıza çıkar.

Al Ana, Ermeni mitolojisinde sinirli bir hayâlet olarak yer alır.

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