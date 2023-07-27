Türk mitolojisinde kutsal geyik

Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde Kutsal Geyik değişik lehçelerle anılır.

Kutsal geyik, Alageyik, Alabolan ya da Alabuğa olarak da bilinir. Moğollar ise Alasığın’a kubamaral derler.

Ayrıca“Gökgeyik / Kökgeyik” tabiri de kullanılır.

Türk kültüründe Sığın (Geyik) Kutsal bir hayvandır. Göksığın olarak da adlandırılır.

Bazı Türk ve Moğol boyları, soylarının bu kutlu varlıktan türediğine inanırlar.

Çoğu zaman soyun bir kolu Gökkurt’tan, diğer kolu ise Gökgeyik’den gelmektedir.

Alageyik ise yeryüzünün simgesidir. Macarların ataları da bir geyiği izleyerek denizi geçmişler ve bu denizin ortasındaki yarı bataklık bir adada türemişlerdir.

Macar efsânesinde Hunların ve Macarların ataları olan Hunor ve Magor adlı iki avcı bir geyiği kovalarken bataklıkta kayboluyorlar ve orada kayıp soylu kızları bularak onlarla evleniyorlar.