Türk mitolojisinde yarı boğa yarı insan olan yaratık

Arboğa, Türk mitolojisinde yarın insan yarı da boğa olarak nitelenen bir yaratıktır.

Türk mitolojisinde yarı boğa yarı insan olan yaratık

Arboğa’ya, “Yarboğa” veya "Erboğa" da denir.

Arbuğa olarak da adlandırılan Arboğa, dişi olanları için “Işboğa” denilir.

Boğa ve Buğu sözcüğü pek çok Türk lehçesinde Geyik anlamında da kullanılır, bu nedenle bazen yarı insan yarı geyik olarak görülebilir.

Yarı insan ve yarı hayvan olan varlıklara dünyada pek çok kültürde rastlanır.

Kimilerinde alt kısım hayvan, belden yukarısı insandır, bazılarında ise kafa, hayvan başı biçimindeyken alt taraf insan şeklindedir.

Ayrıca Türk mitolojisinde yarı insan yarı at olan varlıklar ise Aryunt adı verilir. Aryund, Aryond, Eryunt olarak da bilinir. “Yaryunt” olarak da ifâde edilir.

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