Türk mitolojisinde yeraltı dağı ne demek?

Türk ve Altay mitolojisinde yeraltı dağına Bakırdağ deniyor. İşte ayrıntılar…

Türk mitolojisinde yeraltı dağı ne demek?

Türk- Altay mitolojisinde Yeraltı Dağı değişik Türk dillerinde Bakırtav, Pakırtağ olarak da söylenir.

Maştağ (Mıştav, Mıstak) da yine bu sözcükle eşanlamlı veya niteleyici olarak kullanılır.

Yeraltında dokuz deniz olduğu söylenir ve bunların hepsinin birleşmesiyle büyük denizin meydana öne sürülür.

Burada dokuz Tanrı yaşadığını iddia ederler ve bu dokuz denizin birleştiği yer olan tam orta noktada Bakır Dağ yer alır.

Bakır üçüncül olmayı ifâde eder. Birinci sırada Altın, ikinci sırada demir vardır. Bakırdağ, mitolojide Altındağın yeraltındaki kısmı olarak düşünülür.

Birbirinin uzantısı şeklinde olan mitolojik dağların en önemli üç tanesi ise şunlardır; Altındağ, Demirdağ, Bakırdağ.

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