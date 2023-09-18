Türk mitolojisindeki Bo Han kimdir?

Moğol ve Buryat mitolojisinde Uryanhay boyunun atası olarak bilinen Bo Han'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Türk mitolojisindeki Bo Han kimdir?

Moğol ve Buryat mitolojisinde büyük bir savaşçı olan Bo Han, Uryanhay boyunun atası olarak bilinir.

Bir nur içinde kutsal bir dağın tepesine inen ilk eşi ve topraktan çıkıp gelen ikinci eşi soylarının ortaya çıkışını sağlar. Bunlar Oğuz Kağan’ın iki eşini buluşunu anımsatmaktadır.

Kelime olarak (Boğ/Böğ) kökünden türemiştir.

Bolmak (Olmak) ve Boğmak anlamı taşır.

Moğolca ve Kalmukça’da Bö (Böğö) şaman, Bogd/Bogda ise evliya anlamlarına gelir, bu sözcüklerle bağlantılı olabilir. Yine Moğolcada Böh güreşçi demektir. Tunguzcada Buguca totem demektir.

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