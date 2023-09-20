Türk mitolojisindeki Boran Han kimdir?

Türk, Altay ve Moğol mitolojisinde Boran Han'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Boran Han mitolojide yağmur tanrısı olarak bilinmektedir.

Güçlü ve sağanak yağmurlara neden olur. Yağmur

getiren rüzgârları estirir. Soluğu yağmur rüzgârlarına dönüşür. Bulutları koyun sürülerini güder gibi yönlendirir.

Giysilerinin rengi kapkaradır. Borağan/Burağan/Boran/Bora denen kasırgayı o estirir. Moğollara göre bu ada sâhip üç tanrı vardır.

Etimolojik olarak Bor/Bur kökünden türemiştir.

Yağmur getiren rüzgâr demektir. Yel, şimşek ve gökgürültüsü ile yağan sağanak yağmuru da ifâde eder.

Boro (Boroğon/Borugan) Moğolcada yağmur demektir. Koreceye ise Pora olarak geçmiştir.