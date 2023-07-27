Türk mitolojisinin esrarengiz Anası. Ay ışığından hamile kalan Alankova

Alankova’ya Türk ve Altay mitolojilerinde Alanguva, Alanhova, Alangova da deniyor.

Alankova özellikle Moğolların soyundan geldiklerine inandıkları ana imiş.

Ay ışığından hamile kaldığı öne sürülen Alankova’yı bir gece çadırının penceresinden içeriye parlak bir ay girmiş gebe bırakmıştır.

Alankova ayrıca Buyan Han’ın kızıdır ve abasının 41. kızıdır.

Annesini eğer kız doğurursa öldürmekle tehdit eden babasından

korunmak için Alankova erkek kılığına sokulmuş ve öyle yetiştirilmiş.

Alankova’nın oğlunun adı Buzancar’dır ve babasından korktukları için hamile kızı annesi bir sala koyup ırmağa bırakır.

Ziya Gökalp, Türk Töresi adlı eserinde Şecere-i Türkiyye'ye dayanarak "Alangova" menkıbesi hakkında şu bilgiyi veriyor:

Alangova adlı bir melikenin çadırına, gökten yeşil gözlü bir ilâh iner. Alangova bundan gebe kalır. Kayı sülâlesi bunun iki oğlundan ürer.

Alankova Moğolca kökenli bir sözcüktür ve Guva geyik demektir. Alankova’nın ayrıca güzellik anlamı da vardır. Alan sözcüğü ışık, nur manalarına da gelir.